$!Muere Axel Solís, periodista deportivo mexicano, a los 56 años

El periodismo deportivo mexicano está de luto. Este 27 de marzo, la familia del comunicador Axel Solís confirmó su fallecimiento a los 56 años.
La noticia fue compartida por su hermana, Adri Solís, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales.
“Mi querido hermano descansa ahora en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo... y el mejor hermano”.
La esquela difundida por la familia detalla que el servicio de velación se realizará este mismo día en San Pedro Garza García, Monterrey, a partir de las 15:00 horas.
Aunque la familia no precisó la causa de la muerte, el diario Récord informó que Solís habría perdido la vida durante la madrugada a consecuencia de un paro cardíaco. Hasta el momento, sus seres queridos no han confirmado ni desmentido esta versión.
Trayectoria
Axel Solís fue un referente del periodismo deportivo en Monterrey. En su perfil profesional destacó la cobertura de varios Mundiales de fútbol (1994, 1998, 2011 y 2018) y se describía como experto en la historia del futbol mexicano y mundial. Además, generaba contenido en redes sociales con entrevistas, comentarios y análisis sobre el deporte.
Su partida deja un vacío en la crónica deportiva nacional, donde se le reconocía por su estilo honesto, responsable y apasionado.