$!Muere Axel Solís, periodista deportivo mexicano, a los 56 años

El periodismo deportivo mexicano está de luto. Este 27 de marzo, la familia del comunicador Axel Solís confirmó su fallecimiento a los 56 años.

La noticia fue compartida por su hermana, Adri Solís, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales.

“Mi querido hermano descansa ahora en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo... y el mejor hermano”.

La esquela difundida por la familia detalla que el servicio de velación se realizará este mismo día en San Pedro Garza García, Monterrey, a partir de las 15:00 horas.