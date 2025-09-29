Muere en España un guardameta de 19 años tras un choque de cabezas

Raúl Ramírez, arquero del CD Colindres, falleció en las últimas horas tras un grave accidente en un partido contra Revilla. Ambos equipos militan en la Tercera División de España y se enfrentaron el pasado sábado. El incidente ocurrió cuando un atacante del Revilla chocó, involuntariamente, a Ramírez en una jugada aérea y el guardameta cayó desplomado al piso.

Producto de esa disputa, la pelota ingresó al arco, pero el árbitro decidió frenar el juego debido a que Ramírez quedó tendido en el piso, sin reaccionar. De inmediato, el entrenador del CD Colindres, Rafa de Peña, entró al campo de juego a socorrer a su dirigido, quien no mostraba reacción tras el impactante choque de cabezas.

Además de De Peña, una enfermera, presente en las tribunas, comenzaron a hacer maniobras para estabilizar al jugador de 19 años, mientras se pedía, insistentemente, por una ambulancia para trasladarlo. Según se pudo reconstruir, el futbolista sufrió un paro cardíaco en camino al Hospital Universitario Marqués de la zona de Valdecilla y eso complicó aún más el panorama, trayendo absoluta preocupación en sus compañeros de equipo quienes no podían creer cómo se agravó su estado de salud.

Con el correr de los minutos, Ramírez no reaccionó de manera favorable ante los intentos denodados del cuerpo médico del hospital, quienes buscaron todas las formas posibles de reanimar al joven de 19 años que, finalmente, falleció y generó una consternación mayor en el fútbol español.

“La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy. Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto. Descanse en paz”, deslizó la cuenta de X de la Real Federación Española de Futbol y la Selección de España, quien envió las condolencias a familiares y allegados.