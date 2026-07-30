Muere Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

MILÁN, Italia._ El futbol mundial está de luto tras el fallecimiento de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y campeón del mundo con la selección de Italia, quien murió a los 66 años en la clínica Humanitas de Rozzano después de una prolongada enfermedad.

Baresi enfrentó durante aproximadamente un año un problema de salud que comenzó con la extirpación de un nódulo pulmonar y que poco a poco lo alejó de la vida pública. En los últimos días, su estado se agravó hasta que se confirmó su fallecimiento.

El AC Milan, club al que dedicó toda su carrera profesional y donde se desempeñaba como vicepresidente honorario, anunció la noticia mediante un emotivo comunicado.

”La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6”.

La última aparición pública del exfutbolista ocurrió en febrero pasado, cuando participó junto a Giuseppe Bergomi en el relevo de la antorcha olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Considerado uno de los mejores defensores de la historia, Baresi disputó 719 partidos con el Milan entre 1977 y 1997, conquistando seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa (actual Champions League), dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

Tras su retiro, el conjunto rossonero inmortalizó su legado al retirar el dorsal número 6, una distinción reservada para las máximas leyendas de la institución.

Con la selección italiana disputó 81 partidos internacionales y fue pieza fundamental del equipo que conquistó la Copa del Mundo de España 1982. Además, obtuvo el tercer lugar en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994, convirtiéndose en el único futbolista en la historia en subir al podio mundialista como campeón, subcampeón y tercer lugar.

Capitán, líder y referente de una generación dorada del futbol italiano, Franco Baresi deja un legado imborrable por su elegancia, capacidad defensiva y lealtad a un solo club, convirtiéndose en una figura eterna del Milan y del futbol internacional.