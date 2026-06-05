Mundial 2026: Memo Ochoa, el eterno guardián de la Selección Mexicana

Su nombre trascendió fronteras gracias a sus exhibición en Brasil 2014, donde fue titular por primera vez. Sus atajadas frente al conjunto local lo impulsaron a estar entre los mejores guardametas del torneo. Además, es el futbolista mexicano con más títulos de Copa Oro con seis victorias y uno de los pocos jugadores que mantiene su vigencia durante más de 20 años al máximo nivel.

Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven destacó por sus reflejos, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos más importantes. Considerado por muchos como el mejor portero mexicano de la historia, cuenta con una sólida carrera internacional marcada por actuaciones memorables con el ‘Tri’, además de una extensa aventura en Europa.

Con experiencia en siete países y una trayectoria que abarca desde la Liga MX hasta las principales competiciones del viejo continente, Memo Ochoa se mantiene como una de las figuras más reconocidas tanto a nivel nacional, como internacional.

Hablar de Guillermo Ochoa implica revisar y recordar una de las carreras más longevas y exitosas en la historia del futbol mexicano. Durante poco más de dos décadas, el arquero tapatío se convirtió en un referente, especialmente como guardián de la Selección Mexicana, donde cuenta con un legado histórico que incluye llamados a Copas del Mundo, ganar títulos internacionales y abrir camino para los porteros nacionales en Europa.

¿Cómo comenzó su trayectoria?

La historia profesional de Ochoa comenzó en las fuerzas básicas del América. Su debut en Primera División llegó el 15 de febrero del 2004, frente a Monterrey. El mítico técnico neerlandés, Leo Beenhakker, confió en él cuando apenas tenía 18 años. Desde entonces se ganó la titularidad y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto ‘azulcrema’.

Durante su primera etapa con las ‘Águilas’, conquistó el torneo Clausura 2005, el Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf, además de consolidarse como uno de los mejores arqueros de la Liga MX. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes europeos, que comenzaron a seguir de cerca su crecimiento.

¿Cómo llegó a Europa?

Fue hasta 2011 cuando Ochoa dio el esperado salto al futbol europeo al fichar por el Ajaccio de Francia. Ahí se convirtió en figura de la Ligue 1 gracias a sus constantes actuaciones frente a equipos de mayor presupuesto, ganándo el reconocimiento de la afición y la prensa francesa.

Posteriormente pasó por el Málaga, el Granada y el Standard Lieja, donde vivió una de sus mejores etapas en Europa e incluso conquistó la Copa de Bélgica. Más tarde defendió los colores de la Salernitana en Italia, el AVS Futebol SAD en Portugal y actualmente, del AEL Limassol en Chipre, ampliando una trayectoria internacional que pocos futbolistas mexicanos han logrado igualar.

¿Cuándo regresó Memo Ochoa a la Liga MX?

Después de ocho años en Europa, Ochoa regresó al América en 2019. Su llegada generó una enorme expectativa entre la afición azulcrema, que recibió al guardameta como uno de los grandes ídolos recientes del club.

En su segunda etapa con las Águilas volvió a ser pieza clave del equipo y reforzó su condición de referente institucional. Además, logró establecer récords de porterías imbatidas y mantenerse como uno de los jugadores más influyentes del futbol mexicano antes de emprender una nueva aventura en el extranjero.

Selección Mexicana

La historia de Ochoa con la Selección Mexicana de Futbol es una de las más destacadas en la historia del combinado nacional. Debutó con el Tricolor en 2005 y fue convocado para los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, y así convertirse en uno de los jugadores con más presencias mundialistas para México. Además, “Paco Memo” presume una medalla de bronce olímpica obtenida en Tokio 2020.

Para la Copa del Mundo de 2026 fue considerado nuevamente por el técnico Javier Aguirre, lo que le permitiría alcanzar una histórica sexta participación mundialista, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia del deporte. Al respecto, múltiples reportes colocan al histórico guardameta como el titular para el partido inaugural frente a Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte y así hacer aun más grande su legado junto a figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En una entrevista con el LA Times, mencionó que lograr esa hazaña es un sueño personal: “Estar en esa lista exclusiva sería algo fantástico en lo personal, pero más bonito e interesante es que el día de mañana se acuerden de que un mexicano comparte esa lista con ellos (Messi y CR7)”, aseguró.

Pocas carreras reflejan tanta constancia como la de Guillermo Ochoa. Desde su irrupción con América hasta sus múltiples aventuras en Europa, el arquero mexicano cuenta con una trayectoria que lo coloca entre las máximas figuras del futbol nacional. Sus atajadas, liderazgo y presencia en los escenarios más importantes, convirtieron su nombre en sinónimo de perseverancia y grandeza bajo los tres postes.