Para eso, desde la organización desplegaron una enorme lona negra que cubrió todo el campo de juego. De fondo, la hinchada argentina no paró de alentar en una de las cabeceras.

Frente al público actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretaron Arhbo; y Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron Light the Sky.