Mykhailo Mudryk recibe sanción de cuatro años por dopaje

El futbolista Mykhailo Mudryk vive el momento más complicado de su carrera. La FA confirmó una sanción de cuatro años por dopaje, tras un positivo por meldonio en un control realizado en diciembre de 2024.

El jugador, de 25 años, presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la esperanza de reducir o anular el castigo.

Mudryk no compite con el Chelsea desde noviembre de 2024 y su futuro inmediato depende de la resolución del TAS. La defensa del jugador sostiene que nunca consumió de forma consciente una sustancia prohibida y que el resultado fue inesperado.

El origen del caso

El positivo se dio por meldonio, sustancia prohibida en el deporte.

La FA lo acusó formalmente por violar las regulaciones antidopaje.

Desde entonces, Mudryk ha estado suspendido provisionalmente y fuera de la dinámica competitiva del Chelsea.

La apelación

El ucraniano recurrió a Morgan Sports Law, el mismo despacho que representó a Paul Pogba, cuya sanción inicial de cuatro años fue reducida a 18 meses. Aunque cada caso depende de las pruebas y de la intencionalidad, la defensa busca un precedente que permita disminuir el castigo.

Impacto en Chelsea y Shakhtar

La sanción también afecta al Chelsea, que lo fichó en enero de 2023 en una operación millonaria desde el Shakhtar Donetsk. Reportes señalan que el club ucraniano podría dejar de percibir bonos ligados al rendimiento del jugador, debido a su inactividad.

Además, persiste la incógnita sobre el origen del meldonio. La BBC informó que Mudryk habría estado en contacto con la sustancia durante una concentración con la selección de Ucrania, aunque la federación de ese país negó cualquier responsabilidad.

El TAS será ahora la instancia decisiva. Si la sanción se mantiene, Mudryk quedará fuera del futbol profesional en una etapa clave de su carrera; si logra demostrar falta de intencionalidad o contaminación, podría recuperar su futuro deportivo.