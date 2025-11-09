$!Napoli pierde el liderato en Bolonia: Lucumí y un debutante de 17 años sellan la caída

La derrota se suma al empate previo ante Como 1907, y se vio agravada por las ausencias de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además del buen momento del conjunto boloñés, que se asentó en puestos europeos.

El Napoli perdió este domingo el liderato en solitario de la Serie A tras caer 2-0 ante Bolonia en el estadio Renato Dall’Ara, en una jornada que dejó al equipo de Antonio Conte sin respuestas y al borde de ceder el primer puesto general el Inter gana su partido.

El partido tuvo un giro inesperado desde el inicio. El arquero titular Skorupski se lesionó en un pase largo, y con el segundo portero también fuera, debutó Massimo Pessina, nacido el 25 de diciembre de 2007. Con solo 17 años, el joven guardameta dejó su portería en cero y terminó el encuentro entre lágrimas, emocionado por su actuación.

Napoli apenas generó peligro. El equipo fue contenido por un Bolonia sólido, que celebró el regreso de su técnico Vincenzo Italiano tras superar una neumonía.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Al minuto 50, Thijs Dallinga atacó el primer palo y definió con la punta exterior para el 1-0. Al 66’, el colombiano Jhon Lucumí, figura del partido, se elevó en un tiro de esquina y sentenció el 2-0. Además de su gol, secó por completo a Rasmus Højlund, neutralizando al ataque napolitano.

Con este resultado, Napoli queda con 22 puntos, empatado con el Milán y la Roma en lo más alto, pero con Inter al acecho con 21 unidades y un partido menos, en un inicio de temporada marcado por la paridad.