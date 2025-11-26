Necaxa destituye a Fernando Gago tras fracaso en el Apertura 2025

AGUASCALIENTES._ La mala temporada del Necaxa en el Apertura 2025 tuvo consecuencias inmediatas: el club anunció la destitución del director técnico argentino Fernando Gago, quien apenas cumplía su primer semestre al frente de los Rayos.

La decisión fue tomada por la directiva tras el empate 1-1 ante Mazatlán en la última jornada, resultado que dejó al equipo fuera de la Liguilla y sin siquiera alcanzar un lugar en el Play-In.

En 20 partidos oficiales, entre Liga MX y Leagues Cup, Gago registró apenas 5 victorias, 6 empates y 9 derrotas, números que reflejan la irregularidad del equipo y su incapacidad para competir en la parte alta de la tabla.

De esta forma, Gago se despide de Necaxa tras seis meses de gestión, dejando al club en busca de un nuevo timonel que pueda reencauzar el proyecto y devolver protagonismo a los Rayos en el futbol mexicano.