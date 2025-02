El meta de Mazatlán FC comentó que el duelo contra los Rayos no será nada fácil, pues si rival viene de una buena racha de triunfos en el torneo, más recientemente la victoria sobre el tricampeón América , por lo que los morados deberán encontrar un verdadero equilibra en la cancha del Estadio Victoria .

Asimismo, señaló que han cometido errores en la zona baja durante los últimos momentos de cada tiempo, mismos que no les permiten sacar puntos importantes en su lucha por evitar la multa; sin embargo, sabe que solo con trabajo y concentración los resultados a favor llegarán poco a poco a la institución.

“Son desatenciones, detalles que nos han faltado en los últimos minutos, y estos se maximizan porque no hemos podido sacar resultados positivos debido a esos pequeños detalles. Es difícil competir y salir todos los partidos pensando que vamos a atacar el arco rival, necesitamos salir a competir y abrir un poco más los partidos ofensivamente, liquidarlos cuando se deba”.

“Nosotros tenemos que seguir buscando la nuestra; me parece que no hemos hecho malos partidos, sin embargo no hemos podido sacar los resultados positivos, así que trataremos de hacer lo que hicimos a la fecha doble pasada cuando sacamos buenos puntos, para que nos mantenga con posibilidades de seguir peleando por calificar”.