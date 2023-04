“Es un plantel vasto, pero en actitud no nos tienen que ganar, estamos en casa, es un buen plantel, pero no es invencible y así vamos a jugarlo, a estar al tú por tú y confío en que vamos a sacar un resultado para nuestra gente”, declaró en conferencia de prensa el zaguero de los Cañoneros .

“Motiva ese tipo de planteles que están armados para pelear el título”, agregó el jugador.

Néstor Vidrio reconoció que las circunstancias en las que se dio la derrota pasada ante Xolos les pegó anímicamente, pero ya le dieron vuelta a la página y tratarán este viernes de dar una alegría a la afición con la que están en deuda.

“Sí nos pega anímicamente porque era un partido importante por el tema de la porcentual, tristemente no conseguimos el resultado. Dimos vuelta a la página desde el lunes, el siguiente partido contra Monterrey tenemos que sacar puntos, estamos en casa, el último, queremos regalarle a la afición esos tres puntos, el equipo está motivado, sabemos que tres puntos pueden significar mucho en el tema porcentual”.

‘Uno de mis peores torneos’

El defensor también consideró que Mazatlán no merece estar en el último lugar del Clausura 2023 y se consideró en deuda con la afición.

“No creo que el equipo merezca estar en el último lugar, por circunstancias lo estamos y ya no vamos a salir de ahí, es nuestra realidad. Creo tuvimos un torneo muy accidentado, muchísimas lesiones, fue muy raro, hubo un momento que tuvimos 10 lesionados.

“A falta de que se jueguen seis puntos es de los peores torneos que he tenido en mi carrera. Me duele decirlo porque no me gusta ver a Mazatlán en esta situación, hemos trabajado día a día para revertir la situación, tuvimos partidos que merecíamos ganar o no perderlos. Estamos en deuda con la afición, con la institución, con toda la gente que nos apoya”.

Posterior a la conferencia, Vidrio se unió al plantel mazatleco que la tarde de este miércoles prosiguió con sus entrenamientos de cara a su duelo ante Monterrey en la jornada 16 de la Liga MX.