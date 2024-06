Luego de que Mazatlán FC confirmara la baja de Nicolás Benedetti tras lesionarse la rodilla derecha durante la pretemporada del conjunto sinaloense, el futbolista colombiano usó sus redes sociales para compartir un desgarrador mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de 27 años de edad publicó una fotografía en la que se ve su rodilla vendada, misma que acompañó con un largo texto en el que se mostró muy dolido por lo que le sucedió.

“¿Por qué a mi? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde en cada entrenamiento, estar en cada partido. Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado, porque a pesar de dar mi 100% para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto”.

Pese a lo difícil de la situación, Benedetti se mostro optimista de cara al futuro, pues dejó muy claro que seguirá esforzándose para regresar lo antes posible a las canchas de futbol.

“Sería un mentiroso al decirles que todo está bien, han sido unos días muy difíciles de digerir, sobre todo por la ilusión de estar tan cerca de volver a jugar. Lo único que me queda es seguir trabajando, seguir intentando, seguir luchando por mis sueños, porque eso es lo que me mantiene de pie, porque soy feliz jugando a la pelota”.

Cabe recordar que el cafetalero venía de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre del 2023, lesión por la que se perdió parte del Apertura 2023 y todo el Clausura 2024.

A través de u comunicado, Mazatlán FC detalló que Benedetti “sufrió una lesión Condral en la rodilla derecha”, por lo que la “institución determinó que se sometiera a cirugía y su tiempo de recuperación está sujeto a evolución”, aunque se especula que podría perderse gran parte del semestre entrante.