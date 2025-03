Mazatlán FC no logró sacar dividendos positivos en su visita a Querétaro este fin de semana.

El director técnico Víctor Manuel Vucetich lamentó tal situación porque era un partido ganable.

“Claro que no estoy conforme, era un partido sumamente ganable, que se dominó de principio a fin y un gol, que no sé si fue un tiro poquito fortuito diríamos, pero triste porque no pudimos doblegar al equipo del Querétaro teniendo todo para hacerlo”, dijo Vucetich.

Los Cañoneros cayeron por la mínima 1-0 en la visita a Gallos en el estadio Corregidora.