Tranquilo y sin la intención de encender nuevas polémicas, el artillero de 24 años apareció en la zona de prensa del Parque de los Príncipes para dar algunos detalles que permanecían guardados, como la charla con Leo Messi tras el partido y las burlas que profirió Emiliano “Dibu” Martínez en su contra.

Respecto al Dibu, Mbappé no quiso referirse más a lo que hizo y cortó cualquier polémica con la frase: “Las celebraciones no son mi problema. No gasto energía en cosas tan inútiles. Lo más importante para mí es dar lo mejor para mi club”, para después referirse a otros puntos.

Sobre Leo destacó que habló con él para felicitarlo por un título que tanto deseaba y que a su parecer “fue la búsqueda de su vida para él”.

Mbappé no se animó a maquillar el dolor que sentía por haber perdido la Final de Qatar, aunque igual no quiere vivir con esa losa, ya que en PSG tiene muchos retos por delante.

“En lo personal nunca voy a digerir. Mi club no es responsable de este fracaso en la selección, trato de volver con la energía más positiva posible”, indicó el máximo goleador del Mundial (ocho logros).

“Traté de darle impulso a mi equipo para volver con la victoria y continuar nuestra temporada en la que estamos invictos. Fue un paréntesis mundialista, el club no tiene nada que ver”.