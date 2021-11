$!No hay de otra más que ganar: Miguel Ponce ante la visita de Chivas a Mazatlán

GUADALAJARA._ Ganar o ganar, no hay de otra. El Guadalajara saldrá este viernes por la noche ante Mazatlán FC a ‘matarse’ en la cancha del Kraken , en la última fecha del calendario regular del Apertura 2021 , para poder salir con el botín completo y poder mantener vivas sus chances de amarrar su pase a la Reclasificación de la Liga MX .

”Hemos dejado muchos puntos en el camino y eso nos tiene inconformes porque no hemos sido contundentes, por momento logramos mantener el cero atrás en varios partidos, pero no estamos para nada contentos y todavía tenemos una esperanza, no hay de otra más que ganar para buscar entrar a la Repesca y ahí empieza otro torneo para ver qué podemos rescatar.

“La verdad es que no (se salva el semestre), lo que salvaría el torneo es que fuéramos campeones, haciendo una buena Liguilla porque Chivas no está para simplemente ganar un partido y pasar vía Repesca, sino para competir por el título y si no nadie estará contento, entonces nosotros debemos levantar en este partido ante Mazatlán para tener un buen cierre”.

Ponce dijo que el Rebaño ha demostrado que tiene con qué para salir adelante.

“Fuimos al ‘Volcán’ e hicimos un buen partido, le competimos a un equipo que es de los más difíciles de la Liga y sin duda que si llegamos a avanzar a la Liguilla obviamente tienen de qué preocuparse porque no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar, así que nadie querrá enfrentarnos cuando estemos en otras instancias”.