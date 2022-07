MÉXICO._ Luego de las acusaciones en su contra, las cuales le costaron el cargo como entrenadora de la Selección Mexicana Sub 20 Femenil , Maribel Domínguez emitió por primera vez un comunicado en el cual señala que acatara respetuosamente la decisión que se tome tras las investigaciones que se están llevando a cabo.

“Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional, por el bien del balompié mexicano femenil, al que me duele sea golpeado de esta manera, pero también por las personas involucradas en la investigación y de sus familias. Acataré cabal y respetuosamente cualquier decisión que emane de nuestro respetable órgano regidor del futbol nacional, según se desprenda del estudio que realicen con los involucrados, por bien de nuestro deporte; sin embargo, lo que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia, es el daño moral hacia mi persona y mi familia, que han ocasionado por presuntos señalamientos que impactan mis valores, integridad, honestidad y transparencia, que me han caracterizado en toda mi trayectoria como futbolista profesional y entrenadora de futbol.

“Me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias si se mantienen las opiniones y aseveraciones tergiversadas, malintencionadas y sin sustento que solo manchan mi reputación y laceran indeleblemente a mi familia, ya que también este juicio se ha dado en las plataformas sociales sin haber sido escuchada”, se puede leer en el comunicado.

Maribel Domínguez fue separada momentáneamente de su cargo y por ahora es Ana Galindo quien recibió la encomienda de la Selección Femenil Sub 20, misma que en aproximadamente 20 días estará iniciando su participación en el Mundial de la categoría.

(Con información de AS México)