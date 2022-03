PACHUCA._ Amaury Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara, negó saludo a José Luis Higuera, quien fuera directivo del Rebaño y que salió mal del equipo.

En un video que circula a través de redes sociales, se muestra al dueño de Chivas firmando algunos autógrafos durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama realizada el pasado martes en Pachuca, mientras que José Luis Higuera pasa a lado y se detiene a saludarlo, por lo que se acercó y lo tomó del brazo y extendió su mano.

“Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!”, externó José Luis Higuera. Posterior a ello, el actual dirigente del Atlético de Morelia se quedó con la mano estirada, después de que el Amaury Vergara lo vio, por lo que le negó el saludo con la mano al reconocerlo.

“No, no, no, me saludes tú, no me saludes”, dijo Amaury Vergara, por lo que Higuera se alejó y enfocó su mirada en el celular.