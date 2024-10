Las Chivas por los pronto nombraron a Arturo Ortega como director técnico interino tras la salida de Fernando Gago.

El estratega de Tapatío fungirá como interino para el Clásico Nacional amistoso contra América y frente a los Tuzos de Pachuca, cotejo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2024.

En el corto plazo, Chivas anunciará a su nuevo entrenador, “quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren”, agrega el comunicado.

La reciente renuncia de Fernando Gago se da en el contexto de los rumores que lo vinculan como el nuevo entrenador de Boca Juniors, tras la salida de Diego Martínez del banquillo ‘Xeneize’.

Gago había afirmado tras la derrota en el Clásico Tapatío que no había tenido ningún contacto con Boca Juniors, ni él ni su entorno.

"Lo voy a dejar bien claro: yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte", declaró.