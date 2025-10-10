$!Omar Bravo es vinculado a proceso

El ex futbolista sinaloense Omar Bravo, máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado, por lo que seguirá en prisión. Jorge Reynaldo Rojo, Juez Décimo Noveno de Control de Jalisco, le determinó prisión preventiva oficiosa por seis meses y se fijó plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria, misma que podría extenderse con el análisis de dos carpetas anteriores archivadas. La Audiencia de Vinculación a proceso de Omar Bravo se realizó este viernes 10 de octubre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, y duró casi 12 horas.

Bravo fue detenido el pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y aunque presuntamente tenía un amparo para evitar ser llevado por las autoridades, este no le funcionó y fue recluido en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara. El ex seleccionado nacional fue imputado el domingo 5 de octubre, cuando su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, de 144 horas, para recabar pruebas. El mochitense podría enfrentar una pena de entre cinco y 10 años de prisión por abuso sexual infantil agravado, ya que uno de los hechos imputados involucra a la menor cuando tenía menos de 12 años.