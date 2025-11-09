Orbelín Pineda anota y da el triunfo al AEK Atenas en la Superliga de Grecia

Orbelín Pineda volvió a ser figura en la Superliga de Grecia, al marcar el gol del triunfo en la victoria del AEK Atenas por 0-1 ante OFI Creta, en duelo correspondiente a la jornada 10 del campeonato.
El encuentro, disputado en el Pagritio Stadio, fue dominado por el equipo dirigido por Marko Nikolić, que controló el 63 por ciento de la posesión y generó 25 disparos, nueve de ellos al arco. OFI apenas logró dos intentos, ninguno con dirección a portería.
El gol de Orbelín llegó al minuto 74, tras una acción individual en el área. El mexicano se deshizo de su marcador y definió con la parte interna de la pierna derecha para vencer al arquero Klidman Lilo. Fue su segundo gol consecutivo, luego de anotar en la victoria 1-0 sobre Panetolikos.
Esta es la tercera vez que Orbelín anota en dos partidos consecutivos con AEK en liga, pero aún no ha logrado marcar en tres juegos seguidos con el club.
Con este resultado, AEK suma 22 puntos (7 victorias, 1 empate, 2 derrotas) y se mantiene a tres unidades del líder Olympiacos, aunque PAOK aún debe disputar su partido y podría recuperar la cima.
Por su parte, OFI Creta, dirigido por Christos Kontis, sufrió su cuarta derrota consecutiva y permanece en la parte baja de la tabla con 6 puntos en 9 partidos.
AEK buscará extender su buen momento en la jornada 11 cuando reciba al Aris en el OPAP Arena, antes de enfrentar dos visitas clave: ante la Fiorentina en la UEFA Conference League y frente al Panathinaikos en la jornada 12.