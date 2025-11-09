Orbelín Pineda anota y da el triunfo al AEK Atenas en la Superliga de Grecia

Orbelín Pineda volvió a ser figura en la Superliga de Grecia, al marcar el gol del triunfo en la victoria del AEK Atenas por 0-1 ante OFI Creta, en duelo correspondiente a la jornada 10 del campeonato.

El encuentro, disputado en el Pagritio Stadio, fue dominado por el equipo dirigido por Marko Nikolić, que controló el 63 por ciento de la posesión y generó 25 disparos, nueve de ellos al arco. OFI apenas logró dos intentos, ninguno con dirección a portería.

El gol de Orbelín llegó al minuto 74, tras una acción individual en el área. El mexicano se deshizo de su marcador y definió con la parte interna de la pierna derecha para vencer al arquero Klidman Lilo. Fue su segundo gol consecutivo, luego de anotar en la victoria 1-0 sobre Panetolikos.