MÉXICO.- El histórico delantero Oribe Peralta anunció su retiro como profesional este miércoles 12 de enero, el día de su cumpleaños, luego de quedar desligado de Chivas y no encontrar un nuevo equipo durante el mercado invernal de fichajes.

“El futbol depende de un balón y así me aferré yo como si eso dependiera de mi existencia. El balón es alegría. Desde que nos encontramos me entregó un sueño”, relató el ahora ex delantero.

“Hoy que el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de las canchas, solo puedo decirte gracias. Hoy que tomo un nuevo rumbo, tú sigue rodando querido amigo”.