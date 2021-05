GUADALAJARA._ Hizo un doblete en el último duelo de la fase regular del Guard1anes 2021 y su nombre está de moda en la afición del Atlas. Ozziel Herrera es la nueva sensación con los Rojinegros, a pesar de su juventud y que en el futbol es relativamente nuevo, sin embargo, el deporte corre por sus venas al ser hijo de un medallista cubano en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Su cabello ondulado lo delata, Ozziel tiene sangre caribeña aunque nació en Culiacán, Sinaloa, pues su padre, Héctor Herrera, es toda una figura en el atletismo de la isla de Cuba. Ahora, es su propio progenitor quien desmenuza las características de su hijo, a quien impulsó en el atletismo y beisbol, pero después terminaría inclinándose por el futbol.

“Ozziel desde niño hacía conmigo ejercicio, hacía atletismo y también hacía beisbol y futbol, como es en nuestro país. Yo nací en Cuba el 23 de mayo de 1959 en Camagüey y Ozziel nació el 23 de mayo del 2001 en Culiacán. Yo siempre he sido entrenador de atletismo y me lo llevaba a la pista y después se inclinó por el futbol. Lo hemos estado apoyando para que juegue futbol y lo ha estado haciendo muy bien”, relató Héctor, su padre en entrevista a Mediotiempo.

“Yo nunca les dije a mis hijos que se inclinaran por el deporte que yo practiqué, porque hice beisbol, futbol y logré ser medallista de plata olímpico de atletismo, eso lo traen en la sangre.

EL DEPORTE EN SU SANGRE

El padre de Ozziel toda su vida ha estado ligado al atletismo. En Barcelona 1992 se quedó con la medalla de plata en el relevo 4x400, quedando solamente por debajo de los Estados Unidos. Tras retirarse de las pistas, Héctor recibió una invitación de la Conade para trabajar en México, se vino y aquí hizo su vida, donde procreó a Ozziel y a su hermano Héctor Natanael.

Al ser hijo de deportista, Ozziel hizo atletismo, futbol y hasta beisbol donde era fielder.

“Aquí jugaba con los niños, jugaba beisbol, de hecho cuando se cambió al futbol el entrenador se puso bravo, porque era de lo mejorcito que tenía, bateaba a la zurda y jugaba de derecho con los niños. Era fielder”, añadió el padre del jugador del Atlas.

Siempre fue apoyado por su padre, quien se emociona de verlo en la cancha.

“Me emociono tanto que me recuerda cuando yo era corredor, a veces me ponía nervioso, me sudaban mucho las manos, siempre vemos los partidos con la familia, con amigos también, estamos ahí echándole porras”, aceptó.

Ozziel no nació en la cantera del Atlas, primero estuvo en el Pachuca y en el 2016 fue cuando llegó a las Fuerzas Básicas de los Rojinegros.

“Siempre fue goleador desde niñito, jugaba y me motivaba, le tengo mucha confianza, porque sé que jugando se va a desarrollar mucho, tiene talento, es alto, rápido, técnico y en una ocasión Andrés Chitiva (su entrenador en Pachuca) y me dijo, ‘yo sé que fuiste corredor, pero no lo saques del futbol, que él tiene algo importante que es rápido y técnico’”, expresó.

Aún estando en México, Ozziel no se olvida de sus raíces y visita seguido a sus familiares en Cuba.

“Le encanta a ir a Cuba, antes de la pandemia iban casi todos los años, les gusta mucho Cuba, hablan mucho con sus familiares que tienen allá, se comunican constantemente tanto a él, como a su hermano”, reconoció el padre de Ozziel.