Pablo Barrera anuncia su retiro: se despide este domingo en el Querétaro vs Mazatlán

QUERÉTARO._ El próximo domingo 2 de noviembre, el duelo entre Querétaro y Mazatlán marcará el cierre de una etapa: Pablo Barrera, uno de los extremos más emblemáticos del futbol mexicano, anunció que será su último partido como profesional, tras una trayectoria de 20 años en las canchas.

“Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad... Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición. Mi último partido. Nos vemos en casa”, expresó Barrera en un emotivo video publicado por el club.

Durante el Apertura 2025, Barrera ha disputado 401 minutos en nueve partidos, cuatro de ellos como titular, aportando un gol y una asistencia. Aunque Querétaro aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Play-In, necesita ganar los seis puntos restantes y depender de otros resultados.

Una carrera marcada por entrega y versatilidad

Barrera debutó con Pumas el 19 de noviembre de 2005, y en 2010 dio el salto a Europa, donde jugó con el West Ham United en Inglaterra y el Real Zaragoza en España.

Regresó a México en 2012 para vestir las camisetas de Cruz Azul, Monterrey, Atlético de San Luis y nuevamente Pumas, antes de llegar a Querétaro en 2021, donde cerrará su ciclo como futbolista.

A lo largo de su carrera, defendió a siete equipos, participó en Copas del Mundo, torneos internacionales y fue parte de momentos clave en la historia reciente del futbol mexicano.