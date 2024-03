FILADELFIA._ En un partido que fue de más a menos, como si con el correr del reloj los equipos se conformaban con el empate, Philadelphia Union y Pachuca igualaron sin goles esta noche en la cancha del Subaru Park, en un resultado que le beneficia un poco más al equipo de la MLS, ya que el gol de visitante cuenta para el criterio de desempate.

Guillermo Almada no especuló, no se guardó nada y mandó a sus mejores hombres al campo en busca de un resultado positivo, sin embargo, el cuadro mexicano que ha venido marcando goles en la Liga MX, este martes no estuvo fino al momento de dar el último toque o de disparar al arco rival.

Y si bien fueron más claros a la hora de atacar, el equipo local también tuvo un par de llegadas de peligro, en las cuales Carlos Moreno se apareció como figura para mantener su portería en blanco.

Los Tuzos tuvieron al menos tres jugadas para poder abrir el marcador, dos de ellas las falló Oussama Idrissi frente a la portería rival. La última y la más clara ya cuando el tiempo regular llegaba al final.

Con este resultado, Philadelphia Union salió con una ligera ventaja, pues con cualquier victoria o empate con goles, sellaría su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En tanto, el cuadro hidalguense tendrá que ganar por cualquier marcador para seguir con vida en el torneo, en la edición en la que busca su sexto campeonato, para convertirse en uno de los clubes más ganadores.