Venegas es originario de Acámbaro, Guanajuato, e inició su formación deportiva en las Fuerzas Básicas de los Tuzos de Pachuca, equipo en el que debutó en el Apertura 2016; dos años después emigró en calidad de préstamo al futbol chileno, donde tuvo acción con el equipo Everton de Viña del Mar; y posteriormente llegó a los Tigres de la UANL, donde ganó la Liga y la Liga de Campeones de la Concacaf.

A nivel selección, Paco fue parte de los procesos Sub 17 y Sub 20 de su categoría, disputando los Mundiales de Chile 2015 en la Sub 17 y Corea 2017 con la Sub 20.

“Confiamos en que Venegas cuenta con la capacidad y el talento para fortalecer nuestra plantilla y así ayudar a conseguir los objetivos que nos trazamos a corto y mediano plazo”, externó Mazatlán Fc en el comunicado donde informó la contratación del jugador.