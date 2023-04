El narrador de TUDN, Paco Villa, anunció en sus redes sociales que le detectaron cáncer durante el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces está en tratamiento.

Desde hace meses el cronista de Televisa había preocupado a sus seguidores por estado físico, luego de publicar una fotografía. Fue finalmente el narrador quien confirmó su enfermedad para la cual recibe quimioterapias.

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”, publicó Villa en sus redes sociales.

“Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz”.