¿Qué tomó el Papu Gómez para quedar expuesto a un castigo por parte de las autoridades del continente europeo?

Según argumentó, el ex Atalanta habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien, el cual pensó que era de miel y limón y no que tenía una droga no permitida como la terbutalina, y no les consultó antes a los médicos del Sevilla, comportamiento que no está permitido entre los protocolos de la entidad andaluza.

¿Argentina puede perder su título mundial?

De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, sí existe una forma en que Argentina pierda la Copa del Mundo que ganó en diciembre de 2022, pero de momento no aplicaría con lo hecho por el Papu Gómez.

La normativa, en su artículo 11, señala que una selección puede perder un título obtenido si 2 o más futbolistas que participaron dan positivo a doping, pero de momento solo se registra la del futbolista del Monza.