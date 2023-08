“Vini Jr. es uno de los mejores si no el mejor en este momento. Todo el madridismo piensa eso y para él esto es más que suficiente. No necesita buscar algo más para estar más motivado. Ya está muy motivado”, declaró en rueda de prensa el timonel italiano cuando fue preguntado por la ausencia del brasileño de los 10 mejores de la pasada temporada para UEFA .

Para Ancelotti “es raro” que Vinicius no esté entre los 10 mejores jugadores de la temporada 2022/23, sin embargo, dice que en el futbol ya nada le sorprende.

“No hay nada que me pueda sorprender en el futbol. Todo el mundo sabe lo que ha aportado al Real Madrid en estos tres últimos años. Ha sido el jugador que más ha marcado la diferencia. Le falta la continuidad de hacer esto. Es bastante raro que no esté en el listado de jugadores, pero no es tan importante”.