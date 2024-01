El ex portero celeste se fajó bajó los tres postes y se puso la playera de héroe al final del encuentro, al detener el disparo de Ángel Sepúlveda, quien tuvo el primer triunfo de los cementeros en la era de Martín Anselmi y simplemente falló.

El torneo apenas está empezando, pero el equipo de La Noria no camina, no ha anotado gol en los 180 minutos jugados y muestra una falta de variantes ofensivas muy importantes, al no poder abrir esta noche a unos Bravos que apostaron por defenderse y ver si encontraban algo en un contragolpe.

Con el resultado, ambas escuadras suman su primer punto.

(Con información de Claro Sports)