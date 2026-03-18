Patología del hombro

Amigo lector de Noroeste, el hombro es una articulación que cuenta con todos los movimientos. Las alteraciones en éste son tan comunes que se cree que el ser humano en el 100%, han sufrido el dolor del mismo en alguna época de su vida. Estas lesiones pueden ser a nivel de tejido blando como en tejido óseo, se puede presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente después de la tercera década, ya sea por movimientos estereotipados, alguna patología, traumatismos o por micro traumatismos. Estas lesiones es común que afecten estructuras que forman la cintura escapular, al igual que estructuras blandas de cervicales y codo, esto porque algunos músculos son biarticulares, y la innervación viene de cervicales.

Entre las patologías de hombro se tiene el hombro traumático agudo, donde estos traumatismos son particularmente frecuentes en la práctica deportiva; deportes de contacto, de combate, de deslizamiento, etcétera, estos traumatismos pueden ser directos sobre hombro, o indirectos por caída sobre la mano o el codo, pueden originar diversas lesiones aisladas o asociadas, siendo estas: fracturas de clavícula, esguinces o luxaciones acromioclaviculares, fracturas del troquinter, luxaciones anteriores escapulo humerales y roturas del manguito rotador.

El diagnostico es sencillo en las fracturas y las luxaciones, con exploración radiológica muy significativa, pero es más difícil frente a un hombro doloroso agudo con radiografía negativa. Este tipo de dolor es referido como un “dolor repentino”, sin causa aparente, molesta a cualquier movimiento, esto ocasiona disminución en la capacidad de acciones fisiológicas diarias, y de no tratarse puede evolucionar a diferentes complicaciones como es el hombro congelado. La exploración de hombro debe ser minuciosa, por lo que a veces es necesario repetir una y otra vez la misma, hasta tener un diagnostico, el cual se debe corroborar por imagen, y si es necesario volver a checar al paciente días después de iniciado el manejo hágalo.

Una de las patologías de hombro es la fractura de clavícula en su parte proximal, siendo estas comunes en el corredor ciclista, judoca, jinetes etcétera, otra es la caída del muñón del hombro, el diagnostico es fácil ante el dolor, la protuberancia subcutánea a nivel de la fractura y el punto concreto de dolor en la clavícula. Se tiene que descartar una complicación cutánea, neurológica, vascular; que requiere una indicación quirúrgica urgente. La exploración radiológica localiza la fractura donde la del tercio medio es la más frecuente, y su tipo: en tallo verde, completa no desplazada, con acabalgamientoo, mas raramente, diastasis.

Para el manejo de esta es generalmente ortopédico: vendaje en ocho, consolidación de 4 a 6 semanas, la reanudación de actividades deportivas entre dos y tres meses. Las complicaciones que esta pueda tener esta; seudoartrosis, callo vicioso con acortamiento; a veces, síndrome del desfiladero toracobraquial.

Otra de las lesiones que están dentro de alteraciones en hombro, son los esguinces y luxaciones acromioclaviculares, estas son frecuentes en accidentes de jugadores de rugby y en los practicantes de los deportes de combate (judo, karate), bien por caída sobre el hombro, bien por tracción o torsión efectuada sobre la extremidad superior. En esta pequeña articulación la dolencia es frecuentemente infravalorada y se atribuye a la articulación escapulo humeral. Otra lesiones que dan sintomatología en el hombro son la fractura aislada del troquiter, luxación antero interna del hombro, esta última es la mas frecuente de las luxaciones, y aparece por choque directo antero posterior, o por caída sobre la mano, estando el brazo en abducción-rotación externa.

Otras lesiones comunes en hombro es la rotura del manguito de los rotadores, en los jóvenes es común se esta sea traumática, como en el deportista veterano, estas hay que diferenciarlas de la rotura degenerativa progresiva, también se tienen las contusiones simples, hombro crónico, artropatía acromioclavicular, hombro inestable y doloroso crónico, luxación recidivante del hombro, tendinitis del hombro, etcétera.

Todas las patologías de hombro se debe hacer un diagnostico primero para iniciar con el tratamiento, siendo este conservador primero pudiendo también ser quirúrgico de fallar el conservador.