$!Pedro Caixinha es presentado como nuevo técnico de Bravos de Juárez para el Clausura 2026

CIUDAD JUÁREZ._ FC Juárez anunció oficialmente la incorporación de Pedro Caixinha como nuevo director técnico del primer equipo a partir del Clausura 2026, en un acuerdo que se extenderá por los próximos dos años. Con su llegada, el estratega se convierte en el primer técnico europeo en dirigir al conjunto juarense en toda su historia. El entrenador portugués, de 55 años y originario de Beja, Portugal, llega acompañado por un cuerpo técnico integrado por José Pratas y Pedro Malta como asistentes, Guilherme Gomes como preparador físico y José Belman como entrenador de porteros. La directiva destacó que Caixinha aportará experiencia, liderazgo y una mentalidad ganadora al proyecto fronterizo.

FC Juárez será el club número 13 en la trayectoria del técnico y el tercero en la Liga MX, tras sus dos etapas con Santos Laguna (2013-2015 y 2022) y su paso por Cruz Azul (2018-2019). En México, Caixinha presume un palmarés único: es el primer entrenador en conquistar todas las competencias modernas del futbol mexicano, con títulos de Liga MX, Campeón de Campeones, Copa MX y Supercopa MX. Una constante en sus equipos ha sido la competitividad en instancias decisivas. Caixinha ha dirigido seis Liguillas, acumulando 26 partidos de fase final con un balance de 11 triunfos, 6 empates y 9 derrotas, cifras que respaldan su capacidad para competir en momentos de alta exigencia.