Pelé está hospitalizado en Sao Paulo desde hace 6 días y se desconoce la causa

MÉXICO._ Edson Arantes do Nacimento Pelé se encuentra desde hace seis días internado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo, de acuerdo a varios medios locales, debido a exámenes de rutina pospuestos por la pandemia de coronavirus.

Según la información de Ge Globo y EFE, luego de realizarse los análisis los médicos del ex futbolista decidieron mantenerlo en observación, pero todavía se desconocen las causas de la hospitalización.

Fue el propio Pelé quien en días pasados envió un mensaje a través de sus redes sociales, donde aseguró que se encontraba bien de salud.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El próximo 23 de octubre Pelé cumplirá 81 años, y según su hijo Edinho en una entrevista para TV Globo, la salud del astro brasileño no ha sido la mejor en el último año, afirmando que está deprimido y avergonzado, ya que requiere ayuda para caminar.