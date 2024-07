No hubo propuestas por parte de los dueños en cuanto a nombres para ocupar el banquillo mexicano, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, esperan el reporte final de Lozano para evaluar lo ocurrido en verano. Por lo pronto el ‘Jimmy’ entregó un informe preliminar.

El proyecto de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 se mantiene. La Asamblea de Dueños del futbol mexicano no ha traído cambios en el representativo nacional, por lo que Jaime Lozano sigue firme como director técnico a pesar de la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024.

De igual manera no se darían movimientos en la estructura del Tricolor, por lo que todo continuaría tal y como está rumbo al segundo semestre del año.

Además se presentó el plan Élite 2030-2034 para categorías menores de selección (Sub 13, Sub 14 y Sub 15 en las ramas varonil y femenil): El objetivo es detectar talento en fuerzas básicas y sector amateur alrededor de la República Mexicana, con el fin de seleccionar a 26 futbolistas que representen al país en una competencia internacional de alto nivel.

LIGA MX: CENTRALIZACIÓN DEL VAR, AUTONOMÍA A LA COMISIÓN DE ÁRBITROS Y MÁS

En cuanto a la Liga MX fueron varios los anuncios, destacando la centralización del VAR a partir de enero del 2025 y la incursión de la misma tecnología en la Liga MX Femenil a mitad del año.

Por si fuera poco se anunció la Autonomía a la Comisión de Árbitros y el plan de reestructura de fondo, cuyos detalles se revelarán en próximas fechas.

Finalmente se hizo oficial el calendario para el Apertura 2024, con las fechas de inicio de la Liga MX, las jornadas dobles, la Leagues Cup, el All Star Game, la Campeones Cup, las Fechas FIFA, las ventanas de reprogramación para semifinalistas de Leagues Cup, la Liguilla y el Mundial de Clubes.

Centralización del VAR: a partir de enero del 2025.

VAR en Liga MX Femenil en junio de 2025.

Autonomía a la Comisión de Árbitros (los detalles se revelarán más adelante).

Plan de reestructura de fondo (los detalles se revelarán más adelante).

Reingeniería completa de 19 Reglamentos y Protocolos.

(Con información de Claro Sports)