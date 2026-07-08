Piero Hincapié admite su error tras la expulsión ante México: ‘Me olvidé de que no se podía tapar la boca’

QUITO._ Piero Hincapié rompió el silencio sobre la polémica expulsión que sufrió en el partido entre Ecuador y México, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y reconoció que la tarjeta roja fue consecuencia de un descuido en medio de la intensidad del encuentro.

El defensor ecuatoriano explicó que olvidó una de las modificaciones al reglamento de la FIFA, que sanciona con expulsión el hecho de cubrirse la boca al dirigirse a un rival o a un integrante del cuerpo arbitral.

“De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca, me olvidé por completo”, declaró durante un evento realizado en Ecuador.

La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando Hincapié sostuvo un intercambio verbal con el delantero mexicano Santiago Giménez mientras el conjunto sudamericano perdía 2-0.