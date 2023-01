MÉXICO._ De manera sorpresiva el ex futbolista español Gerard Piqué hizo oficial a través de su cuenta de Instagram su relación con Clara Chía , quien fuera su empleada en la empresa Cosmos.

Piqué sigue en el ojo del huracán, y no solo por la vendetta de Shakira en forma de canción. Los frentes se le acumulan al ex futbolista, que no deja de protagonizar titulares por el convulso momento que atraviesa desde que la cantante lanzó su Session 53.

Y es que a raíz de que se especulase con que su relación con Clara Chía se habría visto seriamente tocada por los dardos que su ex les dedica en su último single, nuevas informaciones apuntan a que habría sido infiel a su novia con una joven abogada barcelonesa.

Mientras tanto, Piqué permanece en silencio, sin aclarar qué hay de cierto en que habría intentado volver con Shakira un mes después de su ruptura – de ahí que la colombiana afirme en su tema que “yo contigo no vuelvo ni que me llores ni me supliques” – ni desmentir su presunta deslealtad a Clara.