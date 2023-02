“Porque al final de cuentas somos seres humanos y para conseguir lo que sea en la vida, primeramente, tenemos que buscar esa parte esencial que es el ser humano, el ser, antes de tener, si no, no podemos conseguir nada”, enfatizó el arquero del FC Juárez .

En dicho encuentro, el cual se llevó a cabo en el auditorio de la unidad académica y en donde Wenseslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro, y Daniel Acosta López, director de la FEFyDE, acompañaron al destacado portero mexicano en el diálogo que mantuvo con los jóvenes, se tocaron diversos puntos sobre cómo el deportista mexicano ha ido alcanzando la posición que hoy tiene, indicando que solo es cuestión de perseverancia y no ponerse límites.

“Sin duda el cielo ya no es el límite, como lo he dicho siempre y eso me lo ha enseñado la vida, el día a día, de los errores, de los aciertos y es por eso que para mí el cielo ya no es el límite porque podemos conseguir muchas cosas a pesar de lo que digan, a pesar de lo que pase”, expresó.