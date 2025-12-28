$!Preocupación en la Copa Africana: el portero de Sudán se desmaya en pleno partido

La Copa Africana de Naciones vivió un momento de angustia durante la jornada 2 en el Stade Mohamed V. El portero de Sudán, Monged Elneel, se desplomó inesperadamente al minuto 28 del partido contra Guinea Ecuatorial, cuando el balón se encontraba lejos de su área.
El guardameta caminaba hacia la línea del área grande cuando perdió el equilibrio y cayó al césped, provocando la inmediata entrada de las asistencias médicas. La escena generó preocupación entre compañeros, rivales y aficionados, que observaron con tensión la atención al jugador.
Tras la revisión, los médicos determinaron que el desvanecimiento se debió a un bajón de azúcar y que podía continuar en el encuentro. Elneel completó los 90 minutos y fue parte de la victoria de Sudán, que se impuso 1-0 gracias a un autogol de Guinea Ecuatorial, resultado que mantiene con vida a los sudaneses en el torneo.
Aunque no se ha reportado ninguna complicación mayor, el episodio dejó claro lo vulnerable que puede ser la exigencia física en la alta competencia. El susto vivido en Marruecos se convirtió en el tema central del partido, más allá del resultado deportivo.