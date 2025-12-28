$!Preocupación en la Copa Africana: el portero de Sudán se desmaya en pleno partido

La Copa Africana de Naciones vivió un momento de angustia durante la jornada 2 en el Stade Mohamed V. El portero de Sudán, Monged Elneel, se desplomó inesperadamente al minuto 28 del partido contra Guinea Ecuatorial, cuando el balón se encontraba lejos de su área.

El guardameta caminaba hacia la línea del área grande cuando perdió el equilibrio y cayó al césped, provocando la inmediata entrada de las asistencias médicas. La escena generó preocupación entre compañeros, rivales y aficionados, que observaron con tensión la atención al jugador.