Todos ellos estaban condicionados por las peticiones de los clubes y la propia Liga. Por ejemplo, por motivos de seguridad se ha evitado que dos equipos de la misma ciudad jueguen en su estadio en la misma jornada o que coincidan sus partidos con festividades locales. Otras de las premisas establecidas en la elaboración de los calendarios ha sido la petición del Espanyol de jugar la primera jornada fuera de casa; la del Celta de ser visitante durante las jornadas programadas durante las dos primeras semanas de septiembre por un concierto en Balaídos o el Villarreal, que al tener La Cerámica de obras hasta final de año y tener que jugar en el Ciutat de Valencia había solicitado intentar jugar el máximo posible de visitante durante la primera vuelta. Un año más se trata de un calendario asimétrico donde las 18 jornadas de la primera vuelta no coinciden con los de la segunda.

EL MUNDIAL PARTE LA TEMPORADA

La próxima temporada tendrá tres parones. El de septiembre, que en esta ocasión será a finales de mes (del 19 al 27) y en marzo (del 20 al 28), pero el más importante será el que provoque el Mundial de Qatar. La última jornada de Liga que se dispute antes de la Copa del Mundo será la 14 (9 de noviembre) y no se reanudará el campeonato doméstico hasta el 29 de diciembre, mes y medio después. El balón volverá a rodar en Primera justo días después de Navidad. Se sigue respetando dicha fecha y no habrá Boxing Day, pero sí que habrá futbol en Nochevieja, como la temporada pasada.

Los jugadores que vayan al Mundial de Qatar (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) tendrán que acudir a la concentración sus selecciones desde el 14 del noviembre. El resto de jugadores no convocados dispondrán de 10 días de vacaciones, una vez superado dicho tiempo LaLiga está preparando y cerrando amistosos para los clubes de Primera en Estados Unidos y México. Así no pierden ritmo de competición y se realiza algo similar a una pretemporada a la par que ayuda a la internacionalización en un mercado tan importante como el norteamericano.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES DE LA TEMPORADA

El primer torneo importante de la temporada se dará el 10 de agosto, cuando el Real Madrid dispute ante el Eintracht la final de la Supercopa de Europa. La Champions League dará comienzo el 6 y 7 de septiembre, mientras que la Europa League y la Conference será el jueves 8. La última jornada de la fase de grupos para las competiciones europeas está prevista el 1 de noviembre, dos semanas antes de que se inicie el parón mundialista. Los octavos de Champions están programados para los días 4-5 y 21-22 de febrero los encuentros de ida y el 7-8 y 14-15 de marzo para la vuelta. Los cuartos, se jugarán el 11 (ida) y 18 (vuelta) de abril; mientras que las semifinales serán 9 (ida) y 16 (vuelta). La final de la Europa League está programada para el 31 de mayo; la de Conference para el 7 e junio y la final de la Champions para el 10 del mismo mes.

La Copa del Rey, por su parte, dará comienzo el fin de semana del 13 de noviembre y la segunda ronda se jugará el 21 de diciembre. Enero acogerá gran parte del resto de eliminatorias del torneo del KO: el día se jugarán los dieciseisavos; el 18, los octavos, y el los cuartos están fijados para el 25. Todas esas eliminatorias se jugarán a partido único, mientras que las semifinales serán a ida (8 de febrero) y vuelta (1 de marzo).

La final de la Copa del Rey, que en un principio estaba fijada para el 29 de abril, al final se jugará el 6 de mayo para no coincidir con la Feria de Sevilla y evitar problemas de seguridad. Otra de las fechas importantes será la de la Supercopa de España, cuyas semifinales se jugarán el 11 y 12 de enero y la final el 15 del mismo mes. Ante lo apretado del calendario por el Mundial, en esta ocasión la Primera División no parará durante la Supercopa y habrá jornada liguera. Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis, los cuatro clasificados para la Supercopa, jugarán la jornada aplazada el miércoles 1 de febrero, aprovechando que no hay Copa ni competición europea.

