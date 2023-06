“Conozco a casi todos, es un honor estar aquí enfrente con ustedes, siempre representar a México y me tocó hace muchos años, estar ahí donde están ustedes, y estoy convencido del gran grupo que son, y de la gran generación de futbolistas que tenemos, eso que lo tengan claro, si no, yo no estaría aquí, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está enfrente de mí. Gracias al staff, porque blindan a este grupo de jugadores, hacen su mayor esfuerzo para que ellos hagan lo mejor que puedan hacer”.

Lozano llegó a Houston la noche del martes, pero fue hasta el miércoles por la noche cuando pudo platicar con los jugadores y el staff, pues habían tenido la tarde libre para descansar.

“Sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y también creo en mí y mi cuerpo técnico. No me cabe la menor duda de que vamos a salir de ésta, y de las que vengan adelante, entonces sé que los momentos no han sido los mejores, pero sé que de estas situaciones es donde se forjan las mejores situaciones de vida y en este caso de deporte.

“Hay que tener la capacidad de reinventarnos, hay que abrazar las oportunidades, tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto, porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos salir adelante y lograr los objetivos, y de eso debemos estar convencidos en todo momento desde ya”.

Recordó que va a tener nuevamente la afición esperando los resultados, pese a la derrota en Semifinales de la Liga de Naciones ante Estados Unidos hace una semana.

En la presentación estuvieron Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Selección Mexicana, y Duilio Davino, director de selecciones nacionales, quien también pidió a los jugadores compromiso con el conjunto azteca.