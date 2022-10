“Nuestro director técnico cuenta con amplia experiencia en el futbol femenil como entrenador, como auxiliar técnico y como instructor FIFA para el Desarrollo del Futbol Femenino, además de haberse formado como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. También tiene un máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en Futbol y en Preparación Física en Futbol, en la Universidad de Castilla La Mancha. Es el actual campeón mundial con la Selección Femenil Sub 20 de España y también campeón de Europa Sub 19. Ambos campeonatos logrados en el 2022”.

Rodebaugh agradeció a López haber aceptado el reto de unirse a la SNM Femenil y destacó sus más recientes logros con las selecciones menores de España, como el campeonato de Europa Sub 19 en 2022 (República Checa); el campeonato de la Copa del Mundo Femenina Sub 17 en el 2018 (Uruguay); el campeonato de Europa Sub 19 en 2018 (Suiza); el campeonato de Europa Sub 17 en el 2018 (Lituania) y el subcampeonato en la Copa del Mundo FIFA Femenina Sub 20 en 2018 (Francia).

Por su parte, Pedro López agradeció la confianza y el impulso que ha recibido de la FMF y aseguró llegar a la SNM Femenil en su mejor momento.

“Para mí es importante la confianza de esta institución, referente a nivel mundial. Durante los 15 días que he estado aquí, cada vez que conozco tanto la FMF, como el CAR, la Liga, los clubes, como el talento de jugadoras, estoy más convencido de que la decisión que he tomado es la correcta. Llego a México posiblemente en el mejor momento de mi carrera.

“Soy una persona que normalmente se centra en su trabajo y no soy capaz de focalizar cómo me ve la gente desde afuera y que alguien como Andrea, con su experiencia, haya depositado en mí un proyecto tan ambicioso e ilusionante, fue el primer motivo por el cual me empujó a llegar aquí”, concluyó.

(Con información de FMF)