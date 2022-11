“¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades? Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios”, se ha preguntado durante la comparecencia, recogida por la cadena BBC.

El presidente abrió la rueda de prensa con un monólogo de casi una hora en el que defendió la celebración del torneo en un país criticado por la represión contra activistas y la comunidad LGBTQ y el maltrato a los trabajadores extranjeros.

“Hoy albergo sentimientos muy poderosos. Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante”, ha asegurado antes de matizar que se trataba de una expresión de empatía.

“Por supuesto que no soy catarí, árabe, africano, gay, discapacitado o trabajador migrante. Pero me siento como ellos porque sé lo que significa ser discriminado y acosado como extranjero en un país extranjero”, ha indicado.

Antes de la Copa del Mundo, el ex internacional de la selección de fútbol de Qatar Jalid Salman, uno de los varios embajadores del torneo que comenzará este domingo, declaró que ser gay es un “daño mental” en un documental de la cadena pública alemana ZDF.

Para Infantino, “esta lección moral unilateral es solo hipocresía”, argumentó, antes de preguntarse “por qué nadie reconoce el progreso logrado” en el país. “No tengo que defender a Qatar, ellos pueden defenderse solos. Defiendo el futbol. Qatar ha progresado”, ha asegurado.