PSG dio un festival de goles en La Cerámica con aplastante triunfo 6-0 sobre Villarreal

El PSG se floreó con arrolladora goleada en La Cerámica y venció 6-0 al Villarreal con cuatro tantos en los primeros 17 minutos de partido.

El bicampeón defensor de la UEFA Champions League dio otra muestra de futbol en Europa y se lució con un notable golpe en La Cerámica.

El equipo de Luis Enrique tuvo un increíble comienzo de partido, abriendo la cuenta en el minuto nueve con João Neves.

Fue el inicio de la pesadilla local. Desiré Doué marcó el segundo tres minutos después, y Mayulu firmó la goleada enseguida.

Fabián Ruiz puso el 4-0 en el minuto 17, apenas ocho minutos después del primero.

Con todo resuelto, se desarrolló un trámite incómodo, con PSG moviendo el balón de aquí para allá ante la desazón del conjunto amarillo.

Fabián Ruiz firmó su doblete y David Boly sentenció el 6-0 final a doce minutos del cierre. Cuatro triunfos en cuatro partidos para PSG, el único con puntaje perfecto en la Champions.