$!PSG es campeón de la Ligue 1

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 2026 tras vencer 0-2 al Lens en el duelo pendiente de la jornada 29. Con este resultado, el equipo de Luis Enrique llegó a 76 puntos y dejó sin opciones matemáticas a su rival, que se quedó con 67 unidades.

El marcador se abrió al minuto 29 con un pase de Ousmane Dembélé para Khvicha Kvaratskhelia, quien definió cruzado.