$!PSG es campeón de la Ligue 1

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 2026 tras vencer 0-2 al Lens en el duelo pendiente de la jornada 29. Con este resultado, el equipo de Luis Enrique llegó a 76 puntos y dejó sin opciones matemáticas a su rival, que se quedó con 67 unidades.
El marcador se abrió al minuto 29 con un pase de Ousmane Dembélé para Khvicha Kvaratskhelia, quien definió cruzado.
En la segunda parte, Lens buscó el empate con llegadas de Abdallah Sima y Allan Saint-Maximin, pero el PSG resistió y sentenció al 90+3’ con un contragolpe de Désiré Doué, asistiendo a Ibrahim Mbaye para el 0-2 definitivo.
El PSG celebró así un nuevo título de liga, confirmando su hegemonía en el futbol francés y sumando otro campeonato bajo la dirección de Luis Enrique.