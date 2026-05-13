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Ligue 1

PSG es campeón de la Ligue 1

Los parisinos vencen 0-2 al Lens y confirman su dominio en Francia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/05/2026 15:18
13/05/2026 15:18

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 2026 tras vencer 0-2 al Lens en el duelo pendiente de la jornada 29. Con este resultado, el equipo de Luis Enrique llegó a 76 puntos y dejó sin opciones matemáticas a su rival, que se quedó con 67 unidades.

El marcador se abrió al minuto 29 con un pase de Ousmane Dembélé para Khvicha Kvaratskhelia, quien definió cruzado.

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En la segunda parte, Lens buscó el empate con llegadas de Abdallah Sima y Allan Saint-Maximin, pero el PSG resistió y sentenció al 90+3’ con un contragolpe de Désiré Doué, asistiendo a Ibrahim Mbaye para el 0-2 definitivo.

El PSG celebró así un nuevo título de liga, confirmando su hegemonía en el futbol francés y sumando otro campeonato bajo la dirección de Luis Enrique.

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