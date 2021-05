Santos y Puebla empataron sin goles en la última fecha de Guard1anes 2021, resultado con el cual el equipo de la Franja finaliza el torneo regular en el tercer sitio de la tabla general, mientras que los laguneros no pudieron entrar directamente a Liguilla y confirmaron boleto de repechaje.

Por ende, Monterrey bajo al cuarto lugar, y aunque tiene los mismos puntos que Puebla (28), es superado en diferencia de goles.

Con el goleador Santiago Ormeño en la banca, segunda ocasión que no es titular en el torneo, Puebla arrancó el juego conteniendo a Santos. Los laguneros se lanzaron al frente desde el primer minuto, algo que esperaba el equipo visitante, pues aunque sufrió en cuanto menos tres veces en su portería, supo salir avante, interviniendo bien su zaga y el mismo portero, el paraguayo Antony Silva.

En los primeros minutos, Santos tuvo un par de ocasiones de anotar e, inclusive, un cabezazo de pegó en el larguero. El zaguero Félix Torres también estuvo cerca de abrir el marcador, tras un arribo un poco apresurado, pero el equipo de la franja respondió de gran manera.

Los primeros 15 minutos fueron íntegros para Santos, pero después Puebla fue emparejando poco a poco demostrando que el ataque formado por Christian Tabó y Omar Fernández no necesitó de Ormeño, pues también el juego aéreo al frente lo hizo muy bien el central Segovia, quien en el primer tiempo mandó dos cabezazos peligrosos.

Acevedo tuvo minutos de constante ataque en su meta, gracias a un primer remate de Segovia. El equipo dela franja emparejó el encuentro con llegadas bien trazadas e, inclusive, tuvo más oportunidades claras. Al 32’, el lateral Maximiliano Araujo arribó con rapidez y en mano a mano con Acevedo, el guardameta desvió con los pies el balón y alejó el peligro.

Casi enseguida, el mediocampista Diego de Buen se salvó de una segunda tarjeta amarilla, al cometer una falta ríspida, cuando no hacía mucho tiempo había recibido una amonestación. Al árbitro Erick Yair Miranda se le escapó esta jugada y los laguneros ni repelaron. Los poblanos también se vieron beneficiados de la no marcación de un posible penalti, tras un empujón claro de Salvador Reyes al 35’. La continuidad que los equipos le imprimieron al partido, no dio pie a que llegaran reclamos y seguía el juego, pero ausente el gol.

En su vuelta al campo, Santos volvió a tomar la iniciativa, con el volante Omar Campos abriendo la cancha por la banda izquierda y Orrantia por el otro lado. Sin embargo, Puebla creó la primera jugada importante al 53’; el remate por arriba de Segovia y atajó con las dos manos Acevedo, bien concentrado y con razón, ya que el rival pese a no tener a Ormeño, sacaba a flote otros recursos ofensivos, a la vez que se defendía con propiedad, sin perder la calma.

Finalmente, Ormeño no fue requerido por el técnico Nicolás Larcamón, quien prefirió reforzar la media cancha y cuidar el empate que le daba el tercer lugar en el torneo, que arriesgarse a perder. A Ormeño, por su parte, se le negó la oportunidad de buscar aumentar su cuota de goleo y se quedó en nueve tantos, dos menos que el ya campeón de goleo, el argentino Pedro Alexis Canelo, de Toluca.