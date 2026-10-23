$!Pumas homenajeará a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario durante el duelo ante Tigres

Hugo Sánchez , canterano y leyenda del balompié nacional, recibirá un reconocimiento ante la afición universitaria este sábado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX , cuando el conjunto del Pedregal reciba a los Tigres de la UANL .

Los Pumas de la UNAM rendirán un tributo especial a una de las figuras más emblemáticas de su historia.

A través de sus canales oficiales, la institución invitó a la fanaticada a sumarse a la celebración. Las entradas para este compromiso se encuentran a la venta a través de la plataforma digital Ticketmaster, donde se prevé un lleno en las tribunas del inmueble de la Ciudad Universitaria para acompañar el homenaje al ‘Pentapichi’.

Hugo Sánchez defendió la camiseta de la UNAM de 1976 a 1981, periodo en el que conquistó dos campeonatos de la Liga MX y un título de la Copa de Campeones de la Concacaf antes de dar el salto al futbol europeo.

En España, ‘Hugol’ consolidó su estatus como uno de los atacantes más mortíferos del planeta tras sus históricas campañas con el Atlético de Madrid y el Real Madrid.