Pumas ruge temprano en la Bella Airosa y concluye como líder del Clausura 2026

El Estadio Hidalgo es testigo de un inicio duro para los Tuzos y una exhibición de contundencia para los Pumas, quienes en apenas 45 minutos han puesto la balanza totalmente a su favor en esta crucial Jornada 17.

Apenas rodaba el balón cuando la escuadra auriazul dio el primer golpe. Al minuto 5, tras un cobro preciso de tiro de esquina, Uriel Antuna apareció en el área para conectar un sólido cabezazo que dejó sin oportunidad al guardameta local. El Brujo no solo abrió el marcador, sino que encendió la esperanza de la afición felina que hizo el viaje.

La situación para Pachuca pasó de mala a crítica solo un minuto después. Al 6, Brian García vio la tarjeta roja tras una dura entrada, dejando a los locales con diez hombres con prácticamente todo el partido por delante.

Pumas supo gestionar la superioridad numérica, manteniendo la posesión y desgastando a un Pachuca que se multiplicaba en defensa. Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera mitad (45+1), el árbitro señaló una pena máxima a favor de los universitarios.

Fue Robert Morales el encargado de tomar la responsabilidad desde el manchón penal al 45+3. Con una definición serena y efectiva, el paraguayo firmó el 2-0, permitiendo que los dirigidos por Efraín Juárez se vayan al descanso con una ventaja que resultó definitiva.

Al segundo tiempo al 96 una fuerte entrada sobre Keylor Navas le costó la tarjeta roja a Salomón Rondón.

Con este resultado parcial, Pumas no solo asegura puntos vitales, sino que envía un mensaje de autoridad de cara a la Liguilla.