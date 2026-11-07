$!Pumas y América igualan en intenso y polémico Clásico Capitalino

Pumas y América entregaron un vibrante, intenso y ríspido Clásico Capitalino que terminó igualado 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El empate dejó a ambas escuadras con un punto que sabe a poco en sus respectivas intenciones de asegurar una mejor posición rumbo a la Liguilla.

El encuentro arrancó a ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 3, las Águilas pegaron primero cuando Alejandro Zendejas conectó un remate de cabeza tras un centro de Óscar Perea para vencer a Keylor Navas.

La reacción local no tardó y un minuto después, al 4’, César ‘Chino’ Huerta emparejó los cartones al definir con la rodilla un servicio enviado por Uriel Antuna desde el sector derecho.

La polémica arbitral se presentó al 37’, cuando Robert Morales remató a red tras un cobro de falta para colocar el 2-1 a favor de la UANM; sin embargo, el VAR anuló la anotación por un fuera de juego de Nathan Silva que interfería en la trayectoria del guardameta Luis Ángel Malagón. En el segundo tiempo se mantuvo la paridad hasta que al minuto 72 se señaló una pena máxima a favor de la visita por falta de Pablo Bennevendo. Henry Martín ejecutó desde los once pasos para decretar el 2-1 y llegar a 11 goles en el certamen.

La respuesta pumista vino por la misma vía tan solo cinco minutos más tarde. Al 77’, Robert Morales hizo efectiva una falta sobre Pedro Vite dentro del área sancionada por César Arturo Ramos para colocar el 2-2 definitivo.