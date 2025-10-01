Qarabag vence 2-0 al Copenhague y mantiene paso perfecto en Champions; Huescas sale lesionado

El partido estuvo marcado por la lesión del mexicano Rodrigo Huescas , quien tuvo que abandonar el campo en camilla tras un golpe en la rodilla derecha.

El Qarabag FK continúa su gran momento en la Champions League 2025–26 , al imponerse 2-0 al FC Copenhague en el Estadio Tofik Bakhramov, en duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga.

Desde el arranque, el equipo azerí mostró superioridad con llegadas constantes y presión alta. El primer gol llegó al minuto 29, cuando Amir Zoubir aprovechó un rebote tras disparo de Pedro Bicalho que pegó en el poste. El arquero Kotarski evitó una goleada con varias intervenciones, pero no pudo contener el dominio local.

En el segundo tiempo, Copenhague intentó reaccionar con los ingresos de Viktor Claesson y Junnosuke Suzuki, pero la defensa del Qarabag, liderada por Kevin Medina, se mantuvo firme. El golpe final llegó al minuto 86, con un golazo de Emmanuel Addai desde fuera del área que desató la euforia en Bakú.

Situación de Rodrigo Huescas

El mexicano sufrió una lesión tras un choque con Zoubir y fue sustituido por Yoram Zague. Su estado será evaluado en las próximas horas, mientras el equipo danés ajusta su estrategia para los siguientes compromisos.

Con esta victoria, el Qarabag suma dos triunfos en dos partidos, consolidando su liderato en el grupo, mientras que el Copenhague deberá recuperarse física y anímicamente para mantenerse con vida en la competencia.