El Jimmy en la banca no encontró ningún tipo de respuesta, ni con sus jugadores ni tampoco con la gente que lo rodea y los cambios que hizo no fueron nunca la diferencia y por si fuera poco sobre el final del encuentro Orbelín Pineda falló un penal.

Todavía en la recta final, México tuvo la oportunidad de emparejar el partido con un penal, pero Orbelín Pineda erró su disparo al 88’.