Quedan definidos los clubes que disputarán la Concachampions 2026

Como cada fin de año en el futbol de clubes de la Concacaf, la confederación comienza a perfilar a los que serán los equipos que competirán en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con el cambio de formato de hace algunos años, la Concacaf tiene destinados 27 cupos para los mejores clubes de la última temporada, entre los cuales predominan los conjuntos de la Liga MX y la MLS, las cuales son consideradas como las mejores ligas, así como de varios cuadros centroamericanos y caribeños.

De acuerdo a los cupos asignados con antelación por la Concacaf a cada país, en cada liga se deciden los parámetros para determinar a los clubes clasificados, y en este momento ya están determinados 25 de los 27 equipos que disputarán el torneo ganado por Cruz Azul el semestre pasado.

La Concacaf otorgó 6 plazas a la Liga MX por lo hecho en el Apertura 2024 y Clausura 2025, y la misma cantidad a la MLS y a los mejores lugares de la Copa Centroamericana. Asimismo, dio 3 cupos a la liga de Canadá, a la Copa Caribeña y al podio de la Leagues Cup 2025, el cual está compuesto en forma exclusiva por equipos de la liga estadounidense.

De esta forma, con casi todos los campeonatos mencionados ya terminados, solo falta definir al próximo campeón de la MLS, que se encuentra en su etapa de Playoffs, y al tercer lugar de la Copa Caribeña, el cual saldrá del ganador entre Cibao de República Dominicana y Defence Force de Trinidad y Tobago.

La Concacaf llevará a cabo el respectivo sorteo para esta edición del torneo el próximo martes 9 de diciembre, donde definirá los partidos de Dieciseisavos de Final, así como los clubes que accederá de forma automática a la fase de Octavos.

Esta edición de la Copa de Campeones de Concacaf comenzará a disputarse el 3 de febrero del próximo año y terminará con la Final el sábado 30 de mayo, partido que otorgará a su ganador un boleto al Mundial de Clubes 2029 de la FIFA, así como a la Copa Intercontinental 2026.

Los clasificados

A continuación te enlistamos a los conjuntos que ya están clasificados al torneo:

Liga MX (6):

Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Pumas

MLS (6):

Nashville, Philadelphia Union, Cincinnati FC, San Diego FC, Vancouver Whitecaps y Campeón por definir

Copa Centroamericana (6):

Xelajú (Guatemala), Alajuelense (Cota Rica), Olimpia (Honduras), Real España (Honduras), Cartaginés (Costa Rica) y Sporting San Miguelito (Panamá)

Leagues Cup (3):

Inter Miami, Seattle Sounders y LA Galaxy

Canadá (3):

Atlético Ottawa, Forge y Vancouver FC

Copa Caribeña (3):

Mount Pleasant (Jamaica), O&M FC (República Dominicana) y Ganador del tercer lugar