“Claro está que tenemos que estar muy atentos, va a ser un partido difícil y contra un gran técnico. Nosotros vamos a tener nuestras armas, tengo la confianza muy grande en que mostraremos una cara mejorada donde buscaremos no cometer errores”, dijo San José.

Beñat San José también habló sobre las incorporaciones que ha tenido el club en los últimos días, como es el caso de Marco Fabián, quien llegará a reforzar el mediocampo de los morados.

“Es un jugador que nos va a ayudar mucho, nos va a aportar muchas cosas, no sólo calidad, sino que es un jugador de experiencia y categoría. Sabemos que viene en una situación, en un campeonato sin jugar.

“Es un jugador tremendamente enfocado y entusiasmado en querer echar para adelante su carrera y ayudar al equipo”.

Asimismo, el estratega no dejó pasar la oportunidad de mencionar el futuro de Oswaldo Alanís en esta competencia, a quien se le espera pronto pueda tomar ritmo y tener minutos con el equipo.

“Va a ser complicado, Oswaldo Alanís ha mostrado una profesionalidad espectacular, por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, pero la verdad es pronto todavía. Lleva más de mes y medio desde que jugó su último partido con su equipo anterior.

“Hay que tener cuidado e ir poco a poco. No queremos acelerar las cosas para que él no se sienta incómodo y para que no tenga algún riesgo de lesión. Vamos a tener que tener paciencia”.

Registra un caso positivo

Mazatlán FC reportó un caso positivo de Covid-19 previo a su duelo ante Toluca de este viernes.

Sin dar a conocer el nombre del futbolista contagiado, el club informó que ya se encuentra aislado y bajo los protocolos establecidos por el área médica del club.